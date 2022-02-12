Західні ЗМІ та політики активно повідомляють про загрозу нападу Росії на Україну найближчими днями.

Українські військові надійно контролюють ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Про це йдеться у відеокоментарі командувача ОС Олександра Павлюка.

"Ми повністю володіємо обстановкою і реально оцінюємо ситуацію, прораховуємо всі можливі сценарії розвитку ситуації та готові до них. На даний час ситуація стабільна, без суттєвих змін", - розповів генерал-лейтенант.

За його словами, ворог продовжує нехтувати домовленостями про припинення вогню - обстрілює ЗСУ та зосереджує військову техніку поза межами району відведення.

"Ми знаємо, як реагувати на такі дії, і за необхідності рішуче відповідаємо на провокації. Водночас підрозділи Об'єднаних сил регулярно проводять заходи бойової підготовки та мають усе необхідне для стримування збройної агресії. Всі підрозділи чітко виконують взяти на себе зобов'язання щодо дотримання мінських домовленостей та знаходяться в готовності до своєчасного адекватного реагування на потенційні загрози", - зазначив Павлюк.

"Зберігайте спокій та вірте Збройним силам України", - резюмував командувач ОС.

Загроза російського вторгнення

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор, які триватимуть до 20 лютого.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів.

Україна зажадала від РФ роз'яснення щодо військової діяльності біля кордонів нашої країни та на території тимчасово окупованого Криму. На відповідь Кремль має 48 годин.