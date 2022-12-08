Окупанти одночасно можуть запустити десятки ракет.

У Чорному морі ворог тримає на бойовому чергуванні 13 кораблів, а в Середземному – 9.

У Чорному морі один з ворожих кораблів – носій крилатих ракет "Калібр", а у Середземному таких носіїв 5, про це повідомили у Військово-морських Силах ЗС України.

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 13 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракети", – йдеться у повідомленні.

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В Середземному морі загальний залп носіїв "Калібрів" становить 76 ракет.

Обстріли України – новини, які треба знати

Супротивники вже не раз обстрілювали нашу державу різними ракетами, зокрема, "Калібрами".

Загарбники 5 грудня здійснили 8 масовану ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури, було запущено понад 70 ракет, 61 з них вдалося ліквідувати.

Супротивники поцілили в енергетичні об'єкти в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов говорив, що у РФ залишилося ракет ще на 3-4 масованих удари по Україні.

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