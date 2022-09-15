Водопостачання в деяких громадах наразі частково відсутнє через проведення ремонтних робіт.

Загроз затоплень чи підтоплень у Кривому Розі після удару російських окупантів по гідротехнічних спорудах наразі немає.

Про це повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"По території міста рівень води потихеньку спадає, тому що наші ДСНС служби, міськводоканал та влада міста працювали всю ніч і ліквідовували наслідки обстрілу, пориву дамби. Їм вдається ліквідовувати, але ще роботи тривають. В деяких територіях громад вода піднімається, тому що доходить вчорашня вода по території району, але не критично, контрольовано, всі слідкуємо за цією ситуацією. Немає загроз щодо великих затоплень чи підтоплень", - сказав Ситниченко.

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За його словами, водопостачання в деяких громадах наразі частково відсутнє через проведення ремонтних робіт.

"Деякі незручності ще будуть, але вони швидко ліквідовуються", - додав Ситниченко.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня після 17:00 російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, серйозні пошкодження отримали гідротехнічні споруди. Він додав, що попередньо, без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу залишилися без води.

Через деякий час начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що після ворожого обстрілу в Кривому Розі була відновлена подача води для населення. Він попередив, якщо вода ще не дійшла до будинку, то дійде найближчим часом.

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