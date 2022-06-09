Звіти на місцях підтверджують твердження про зростання втрат українців через російську вогневу потужність.

За даними західної розвідки, російські війська перевершують українські сили у запасах боєприпасів у 40 разів.

Про це пише The Independent з посиланням на звіт.

За даними розвідки, українські війська зазнають значних втрат, оскільки їх перевершують росіяни 20:1 артилерією та 40:1 боєприпасами. Нові дані малюють похмуру та відчайдушну картину жорстокого конфлікту на передовій.

У звіті, який побачила The Independent, вперше говориться про занепокоєння з приводу дезертирства українських солдатів, і говориться, що українські сили обмежені радіусом дії 15,5 миль, а ворог може наносити удари з відстані в 12 разів більше.

Жорстка битва на сході України має "ерйозно деморалізуючий вплив на українські сили, а також цілком реальний матеріальний ефект. "Кількість випадків дезертирства зростає з кожним тижнем", – йдеться у документі.

Водночас позиція Києва на переговорах послаблюється через зростаючу нерівність у кількості ув’язнених, які утримуються на кожній стороні.

У звіті розвідки йдеться: "Росіяни наполягають на обміні полоненими один на один. Це означає, що 4500 українських ув’язнених можуть перебувати в російських в’язницях, поки не буде укладено мирну угоду. Москва, ймовірно, використає це, як важіль для внутрішньої дестабілізації України, якщо не буде соціального захисту їхніх сімей і чітких комунікацій".

Звіти на місцях підтверджують твердження про зростання втрат українців через російську вогневу потужність.

У звіті зазначається, що війну неможливо виграти, "якщо на вашому боці буде в кілька разів менше зброї, ваша зброя вражає ворога на меншій відстані і у вас значно менше боєприпасів, ніж у противника".

За даними розвідки, тактична ситуація на Східному фронті така - українська сторона майже повністю вичерпала запаси ракет для РСЗВ типу "Смерч" та "Ураган", що дозволило ефективно стримувати наступи російських військ у перші місяці війни на відстанях від 37 до 50 миль.

"На сьогодні максимальна дальність вогню Збройних Сил України становить 15,5 миль. Це дальність, на якій може стріляти артилерія калібру 152/155 мм і РСЗВ "Град", що залишилися на озброєнні. Водночас ворог завдає ударів по зосередженню українських сил з відстані 186 миль тактичними балістичними ракетами "Іскандер" (43–50 миль) із застосуванням РСЗВ "Смерч" і "Точка-У", від (25 до 37 миль) з використанням РСЗВ "Ураган", - йдеться у повідомленні.

"Це створює ситуацію абсолютної нерівності на полі бою, не кажучи вже про повне домінування ворожої авіації в повітрі, яку лише іноді можна виправити використанням "Стінгер" (ракет "земля-повітря") та помилками російських льотчиків", - йдеться у звіті.

Розвідка застерігає, що росіяни цілком усвідомлюють, що було відправлено відносно невелику кількість західної зброї, а доставка на бойові позиції відбувається повільно. "Росіяни намагаються використати свою перевагу в часі, який у них є, використовуючи свою артилерію, щоб спробувати прорвати українську оборону на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Наголошується також, що протитанкові системи Javelin і NLAW, поставлені США та Великобританією, виявилися ефективними на полях битв навколо Києва та Харкова і залишаються такими на Донбасі. Ударні дрони Switchblade також завдали росіянам значної шкоди.

Раніше стало відомо, що перша техніка від США по ленд-лізу повинна прибути в Україну десь через 2-3 тижні.

Вас також можуть зацікавити новини: