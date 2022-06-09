Супротивник намагався відтиснути українських воїнів з їхніх позицій, але не мав успіху, зазначили у ЗСУ.

Авіація ЗСУ завдала удари по скупченню сил РФ на півдні та по одному з опорних пунктів ворога на Херсонщині.

Ракетно-артилерійські підрозділи знищили 30 супротивників та три польові ворожі склади боєприпасів, інформує оперативне командування "Південь" за підсумком доби 8 червня.

Зазначається, що вздовж лінії зіткнення обстановка на південному напрямку нашої оборони динамічна й напружена. Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони. Переважна тактика - артилерійсько-мінометні дуелі, але часом ворог виходить і на стрілецькі бої, намагаючись фізично відтиснути наші підрозділи з їхніх позицій.

"Але не маючи успіху - ретирується, полишаючи вбитих, поранених та пошкоджену техніку. Для переконливої противаги армійською авіацією нанесено два удари по скупченню сил противника та по одному з його опорних пунктів на Херсонщині", - повідомляє ОК "Південь".

Командування додає, що в зоні відповідальності за минулу добу знищено десятки російських окупантів, а також військову техніки та боєприпаси.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога в обсязі 30 рашистів, двох одиниць броньованої та чотирьох - автомобільної техніки. Також в трьох різних населених пунктах Херсонської області знищено три польові склади боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Раніше 9 червня Командування повітряних сил ЗС України повідомило, що авіація нашої армії за добу знищила щонайменше 10 одиниць ворожої бронетехніки та близько 20 супротивників.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що станом на 8 червня на нашій землі вже ліквідували приблизно 31 500 загарбників та, зокрема, 1 393 ворожих танки.

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