Тим часом залишається загроза ракетних ударів по Миколаївській області.

Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах у Миколаївській області. Залишається подальша загроза таких дій. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктам на території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї.

Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог продовжує заходи з поповнення втрат", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що стало відомо про нові втрати армії Росії на півдні України.

Вас також можуть зацікавити новини: