Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах у Миколаївській області. Залишається подальша загроза таких дій. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктам на території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї.
Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог продовжує заходи з поповнення втрат", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що стало відомо про нові втрати армії Росії на півдні України.