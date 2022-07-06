Крім того, захисники України повернули один населений пункт в Донецькій області.

В Американському інституті вивчення війни (ISW) оцінили ситуацію на фронті станом на 5 липня. Експерти вважають, що РФ продовжує готуватися до наступу на Слов'янськ, Бахмут і Сіверськ. Однак Збройні Сили України дають відсіч ворогу і можуть похвалитися певними успіхами.

Про це повідомляється на сайті ISW.

Наступ РФ на Сіверськ

Так, окупанти хочуть створити умови, за яких вони зможуть вести наступальні дії. Метою РФ після захоплення Лисичанська стали три міста в Донецькій області: Бахмут, Сіверськ і Слов'янськ. Зараз рашисти окопуються, вони намагаються забезпечити для себе успішне просування від Лисичанська в бік Сіверська.

За даними ISW, через плани окупантів просуватися в бік Донецької області, вже постраждала Серебрянка. Це місто, розташоване в п'яти кілометрах від Сіверська, стоїть на кордоні Луганщини і Донецької області.

Спроби захопити Бахмут

Окупанти, намагаючись взяти під свій контроль Бахмут, атакують з двох напрямків. Ворог штурмує селище Новолуганське та обстрілює позиції ЗСУ біля сіл Зайцеве та Кодема. Так РФ хоче захопити дороги з сіл до траси, яка з Бахмута веде до Горлівки. Якщо їм це вдасться, то тоді наступ на Бахмут дійсно буде здійснюватися відразу з двох сторін.

Успіхи ЗСУ в Донецькій області

Незважаючи на всі спроби окупантів захоплювати нові міста України, наші захисники ведуть бій і дають ворогу відсіч. В результаті успішного контрнаступу ЗСУ відбили село Солодке, яке знаходиться в 30 кілометрах від Донецька.

Крім цього, українські військові вдало відбили спроби РФ атакувати села Краснопілля і Долина на Донеччині. Ці населені пункти знаходяться біля траси. Якби окупантам вдалося отримати над ними контроль, то в розташуванні ворога опинилася б дорога між ізюмом, Слов'янськом і Бахмутом.

Захисники України стримують ворога на Харківщині

Війська РФ, які сама країна-агресор називає "другою армією світу", зазнали чергових невдач у Харківській області. ЗСУ не дали ворогові штурмувати село Соснівка, відбили наступ на Прудянку, Питомник і Дементівку.

ВСУ наближаються до Херсону

І поки армія РФ намагається штурмувати Харківщину і вести наступ на Донецьку область, захисники України відбили атаку окупантів біля села Лозове на Херсонщині. На думку експертів ISW, це може говорити про те, що ЗСУ повернули під свій контроль село Лозове. Однак в РФ "рапортують", що вони не втратили село. Хоча, враховуючи недостовірність більшості заяв окупантів, і ці слова можуть виявитися брехнею.

Раніше УНІАН вже повідомляв про нові втрати армії Росії на півдні України.

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