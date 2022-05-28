Лиман є стратегічно важливим, оскільки там розташований великий залізничний вузол.

Росіяни намагаються повністю захопити місто Лиман, оскільки воно є стратегічно важливим для наступної фази наступу на Донбас.

Про це йдеться у звіті Міноборони Британії.

"До 27 травня російські війська, ймовірно, захопили більшу частину міста Лиман на півночі Донецької області в рамках, ймовірно, попередньої операції для наступного етапу російського наступу на Донбас. Лиман є стратегічно важливим, оскільки там розташований великий залізничний вузол, а також забезпечує доступ до важливих залізничних та автомобільних мостів через річку Сіверський Донець", - йдеться у повідомленні.

У відомстві вважають, що найближчими днями російські підрозділи в цьому районі, ймовірно, нададуть перевагу форсуванню річки. Наразі основні зусилля Росії, ймовірно, залишаються в 40 км на схід, навколо Сєвєродонецького котла.

"Плацдарм біля Лимана дасть Росії перевагу в потенційній наступній фазі наступу на Донбас, коли вона, ймовірно, буде прагнути просунутися на ключові міста, які контролюються Україною, глибше в Донецькій області, Слов’янську та Краматорську", - попереджають у відомстві.

Там нагадали, що 26 травня 2022 року глава самопроголошеної та невизнаної "ДНР" Денис Пушилін заявив російським державним ЗМІ, що референдум буде проведено, якщо Росія захопить всю Донецьку та Луганську області України.

"Якби Росії все-таки вдалося захопити ці території, Кремль, швидше за все, розглядав би це як суттєве політичне досягнення і представляв російському народу як виправдання вторгнення. Проте, ЗСУ продовжують вести добре організовану оборону сектору та продовжують наносити російській стороні високий рівень втрат", - підсумували у відомстві.

Раніше повідомлялося, що російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, недавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної, але українські сили продовжують зберігати контроль.

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