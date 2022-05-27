Щодо ситуації на півдні України, то перед Південним угрупуванням військ Росії, ймовірно, як і раніше, стоїть завдання окупувати південну територію України.

Російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, недавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної, але українські сили продовжують зберігати контроль.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Росія чинить тиск на Сєвєродонецький котел, хоча Україна зберігає контроль над кількома секторами, які обороняє, позбавляючи Росію повного контролю над Донбасом, наголошується у зведенні.

Щодо ситуації на півдні України, то британська розвідка відзначає, що перед Південним угрупуванням військ Росії, ймовірно, як і раніше, стоїть завдання окупувати південну територію України.

Наголошується, що останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 із глибокого зберігання до зони відповідальності Південного угруповання.

"Т-62 майже напевно будуть особливо вразливими для протитанкових засобів, і їхня присутність на полі бою підкреслює нестачу в Росії сучасної боєздатної техніки", - зазначається у зведенні.

Напередодні британська розвідка повідомила, що Росія не змогла правильно використати свої повітряно-десантні війська в Україні, що призвело до значних втрат у багатьох елітних підрозділах цих сил.

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