За інформацією відомства, зараз в Луганській області територія буквально переходить з рук в руки кожен день.

Спікер Пентагону Джон Кірбі відреагував на заяви глави Міноборони РФ Сергія Шойгу про нібито швидке повне захоплення Луганської області.

Про це йшлося на його брифінгу.

Так, на питання журналіста про те, чи є у Пентагону якесь загальне уявлення про те, яка частина України зараз контролюється Росією і що це означає, Кірбі вказав, що у нього немає процентної оцінки.

"І я не впевнений, що це буде якась корисна метрика, тому що територія буквально переходить з рук в руки кожен божий день", - зазначив він.

Що стосується заяв російського міністра, Кірбі нагадав про провал росіян під Харковом.

"Наприклад, два тижні тому, якби ви запитали мене про Харків... Хоча ми ніколи не вважали, що росіяни утримували Харків, вони оточували і оточували Харків. Був тільки невеликий коридор на південний схід від міста, через який українці могли продовжувати постачати себе. А тепер вони буквально відтіснили росіян далеко від Харкова аж до кордону з Білоруссю і з Росією. А потім ще на схід, далеко в північний регіон Донбасу", - зазначив він.

Як писав УНІАН, днем раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив, що російські окупаційні війська майже завершили операцію зі "звільнення" так званої "ЛНР".

"Угруповання російських збройних сил спільно з підрозділами народної міліції "Луганської та Донецької народних республік" продовжують розширювати контроль над територіями Донбасу. Наближається до завершення "звільнення " "Луганської народної республіки" - заявив він.

За інформацією голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, зараз під контролем України залишилося до 10% Луганської області.

Вас також можуть зацікавити новини: