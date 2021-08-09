Олександр Лукашенко закликає українську владу ні в якому разі не розв'язувати питання Донбасу силовим чином.

Олександр Лукашенко, який вважає себе легітимним президентом Білорусі, заявляє, що спроба вирішити ситуацію на Донбасі силовим шляхом закінчиться трагедією для України.

Як повідомляється на офіційному сайті президента Білорусі, про це він заявив під час зустрічі з журналістами, представниками громадськості, експертами.

Лукашенко застеріг Україну від можливої спроби силою розв'язувати питання на Донбасі.

"Якщо ви посмієте це зробити за підтримки третіх країн - я ніколи не буду на вашому боці. Якщо ви знову з Росією на Донбасі зіткнетеся, я буду між вами. Це давно зайнята мною позиція. Я буду між вами, навіть якщо це загрожуватиме моєму життю. Але я впевнений, що ні перший, ні другий варіант нереальний. Його не буде. Тому що розумних голів в Україні достатньо. Будь-яка спроба, яка б у вас не була армія в Україні, будь-яка ваша спроба силою вирішити питання закінчиться трагедією для України", - заявив Лукашенко.

"Я вас прошу, молю - викиньте це з голови. Ні в якому разі не намічайте вирішувати це питання силовим чином. Найголовніше - будь-яка війна закінчується миром і за столом переговорів", - зазначив він.

Також Лукашенко вважає, що Україні необхідно розділяти питання Донбасу і окупованого Росією Криму.

За словами Лукашенка, попередній президент України Петро Порошенко провалив Мінські домовленості, тому що був "керований ззовні".

"Він їх не виконав. А у Путіна козир залізобетонний: ти підписав - виконуй. А він не виконав. І вже не буде виконувати. І Зеленський - даремно... У нього був шанс. Він міг стати миротворцем. Путін дуже добре сприйняв вибори нового президента", - сказав Лукашенко.

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За словами Лукашенка, тоді довіра президента РФ Володимира Путіна до Президента України Володимира Зеленського викликала у нього здивування, адже ще не було зрозуміло, яким президентом стане новообраний глава України. "Він говорив:"Він інший". Тобто Путін добре сприймав цю людину і готовий був з ним розмовляти. Що сталося потім? Чому, декларуючи досі переговори, він робив у зворотному напрямку кроки? Ось треба відповісти на це питання", - сказав Лукашенко.

Він вважає, що на час переговорів треба "вивести за дужки" початок подій 2014 року і перейти до обговорення того, що може привести до результату. На думку Лукашенка, це якраз дипломатично.

Також Лукашенко підтвердив, що, як і раніше, готовий при необхідності сприяти цьому процесу, хоч і не любить посередництва. "Готовий робити все, аби тільки кільком тисячам або навіть сотням людей в моїй рідній, близькій Україні стало краще", - запевнив він.

Окупація Криму Росією та дестабілізація на Донбасі

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Окрім цього Росія в березні 2014 року почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

Автор: Віталій Саєнко