Артем Мазур служив заступником командира бойової машини і навідником.

Солдатом, що загинув внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі 16 серпня, виявився 26-річний Артем Мазур.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Приютівської громади.

Старшого солдата Артема Львовича Мазура було призвано на фронт у лютому 2017 року. На Донбасі він служив заступником командира бойової машини, навідником, оператором 1-го механізованого відділення 3-го механізованого батальйону.

Мазур був родом з села Веселе в Олександрійському районі Кіровоградської області, де у нього залишилися дружина і мати.

Помер він в результаті поранення, отриманого від снайперської кулі.

Читайте такожРосія перекинула на окупований Донбас сотні одиниць військової технікиДату церемонії прощання з героєм оголосять пізніше.

Нагадаємо, що загалом 16 серпня ворог п'ять разів порушив режим тиші на Донбасі. А 17 серпня внаслідок обстрілів був поранений інший службовець операції Об'єднаних сил.

Також УНІАН повідомляв про те, що двоє інших військових були поранені в результати обстрілу з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 та 82 мм.

Автор: Станислав Кожемякин