Топогеодезист RM-70 Vampire зазначив, що це звір-машина і коли вона робить залп повним пакетом, то враження просто не передати.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав роботу екіпажів реактивних систем залпового вогню RM-70 Vampire 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Екіпажі працюють на лінії зіткнення 24/7. "Приїжджаємо, розкладаємося, наводимося. Три-чотири хвилини, і ми вже готові, чекаємо наказу "вогонь!"", – описав свою роботу командир RM-70 Vampire Павло.

Ракетна пускова установка RM-70 Vampire несе на собі 40 снарядів реактивно-залпового вогню. Працює як одиничними пострілами, так і залпами. Управління вогнем проводиться як із кабіни, так і за допомогою переносного пристрою з найближчого укриття.

"Це реально звір-машина. Коли робить залп повним пакетом, то враження просто не передати", – зазначив топогеодезист RM-70 Vampire Іван.

RM-70 Vampire

Ці чеські РЗСВ допомагають українським військовим нищити окупантів. РСЗВ RM-70 Vampire увійшли до чергового пакету допомоги на $1,3 млрд Україні від США.

Ця система об'єднує комп'ютер, цифровий балістичний обчислювач, інерційну та супутникову систему навігації та систему обміну інформацією цифровим шифрованим каналом. У результаті в рази зменшує час від виявлення цілі до її знищення. А цей показник є одним із найголовніших у сучасному полі бою.

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