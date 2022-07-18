Зокрема, наголошується, що для операторів ССО важливо не тільки потужність, а ще й мобільність – особливо біля ворога на передовій.

Наші захисники продовжують опановувати надану партнерами техніку. Цього разу українські спецпризначенці показали у ділі бойові багі, які добре підходять для проведення диверсійних вилазок і ведення розвідки.

Відповідне відео оприлюднили на фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Зокрема, наголошується, що для операторів ССО важливо не тільки потужність, а ще й мобільність – особливо біля ворога на передовій. Після тесту українські спецпризначенці констатували, що нові засоби пересування з легкістю можуть впоратися з усіма поставленими завданнями.

Раніше гірські штурмовики ЗСУ показали, як нищать окупантів з чеських "Вампірів". Мовиться про реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) RM-70 Vampire, які здатні запустити 40 ракет за 20 секунд, на відстань до 20-ти км.

Також УНІАН писав, що українських військових почали навчати використанню зенітних установок Gepard. Тренування проходять на полігонах збройних сил ФРН.

Вас також можуть зацікавити новини: