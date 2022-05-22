Голова Європейського парламенту Жозеп Боррель визнав, що запаси військової техніки ЄС через допомогу Україні виснажилися.
Він також заявив, що нова ситуація у сфері безпеки говорить про необхідність для Євросоюзу взяти на себе відповідальність за свою безпеку і створити в ЄС Сучасні спільні Збройні сили.
Раніше Боррель заявляв, що Європейський Союз не допустить, щоб в Україні закінчилося необхідне озброєння у війні з Росією.
За його словами, Євросоюз продовжує підтримувати Збройні Сили України. "Я думаю, що ця підтримка змінює ситуацію на полі бою", - сказав Боррель.
Він додав, що з метою посилення потенціалу української армії треба підтримувати поточні зусилля. "Ми повинні поповнити ресурси і запаси. І я маю сказати, що ця підтримка на даний момент є критичною, оскільки війна перейшла у вирішальний момент, в переломний момент, і ми не можемо допустити, щоб в Україні закінчилося обладнання, і ми цього не дозволимо", - підкреслив Боррель.
Нагадаємо, також за словами Борреля, Європейський Союз допоможе Україні експортувати зерно, яке заблоковане в морських портах російськими окупантами.