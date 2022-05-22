Боррель заявив про необхідність для ЄС взяти на себе відповідальність за свою безпеку.

Голова Європейського парламенту Жозеп Боррель визнав, що запаси військової техніки ЄС через допомогу Україні виснажилися.

Він також заявив, що нова ситуація у сфері безпеки говорить про необхідність для Євросоюзу взяти на себе відповідальність за свою безпеку і створити в ЄС Сучасні спільні Збройні сили.

Раніше Боррель заявляв, що Європейський Союз не допустить, щоб в Україні закінчилося необхідне озброєння у війні з Росією.

За його словами, Євросоюз продовжує підтримувати Збройні Сили України. "Я думаю, що ця підтримка змінює ситуацію на полі бою", - сказав Боррель.

Він додав, що з метою посилення потенціалу української армії треба підтримувати поточні зусилля. "Ми повинні поповнити ресурси і запаси. І я маю сказати, що ця підтримка на даний момент є критичною, оскільки війна перейшла у вирішальний момент, в переломний момент, і ми не можемо допустити, щоб в Україні закінчилося обладнання, і ми цього не дозволимо", - підкреслив Боррель.

Нагадаємо, також за словами Борреля, Європейський Союз допоможе Україні експортувати зерно, яке заблоковане в морських портах російськими окупантами.

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