Високий представник ЄС вражений кількістю втрат, які російські війська понесли з початку повномаштабного вторгнення в Україну.

Втрати загарбницької армії Російської Федерації в Україні можуть становити світовий рекорд для війська, яке здійснило вторгнення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів з питань оборони у Брюсселі.

"Якщо це правда, що Росія втратила близько 15% своїх військ з початку війни, - це світовий рекорд втрат армії, яка здійснює вторгнення в країну", - наголосив Боррель.

'І ви маєте перелік майна, яке Росія схоже втратила - танки, артилерію, безпілотники. Це втрати, які були підтверджені. Це також неймовірна кількість втрат. Я не знаю, чи можуть вони відновити ці втрати. Але кількість втрат російської армії дійсно вражає", - сказав Боррель.

За даними британської розвідки, РФ втратила третину сухопутних бойових сил, які зібрала в лютому для нападу на Україну. Через що армія РФ навряд чи зможе значно активізувати наступ на Донбасі впродовж наступних 30 днів.

Загальні втрати ворога, за останніми даними нашого Генштабу такі: українська армія ліквідувала 27-м тисяч 400-та загарбників. Ще близько тисячі рашистів узяли в полон.

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