Його планували опублікувати на каналі "піхотинця Путіна", але вирішили цього не робити.

21 вересня лідер Чечні Рамзан Кадиров зустрічався з очільником Росгвардії Віктором Золотовим. У понеділок відео з цієї зустрічі мали б опублікувати на каналі Кадирова, але відмовились, оскільки він дуже погано виглядав.

Запис з'явився у розпорядженні проекту "ВЧК-ОГПУ". Зйомки проходили у приміщеннях, розташованих поруч із п'ятим корпусом центральної клінічної лікарні РФ, у якому знаходиться Кадиров. Золотов каже, ніби зустріч відбувається у Росгвардії.

"Оскільки зйомки проводилися на терміновий запит чеченської сторони, то Золотов явно не знає про що говорить. Він вітає Кадирова з ювілеєм його матері, який був на початку серпня, та з днем народження республіки, який був на початку вересня. Кадиров намагається відповісти на вітання, але це у нього просто не виходить. Наприкінці короткої зустрічі Кадиров все ж таки починає говорити, але по запису видно, що кожне слово йому дається з великими труднощами. Він говорить повільно, тихо, запинається. А часом і зовсім здається, що губить думку", - пише канал.

Як зазначає "ВЧК-ОГПУ", не дивно, що запис вирішили не давати в ефір. Замість нього на каналі Кадирова розмістили запис того, як його син Адам б'є у СІЗО Микиту Журавеля.

"І майже одразу ми дізналися від Ксенії Собчак, що Кадиров "живий, здоровий… дуже енергійно їв горіхи кешью". Мабуть, медицина ЦКЛ створила диво за чотири дні", - іронічно додає канал.

Чутки про смерть Кадирова

Останнім часом в мережі активно обговорюються можливі проблеми Кадирова зі здоров'ям. Так, активно розганяється тема про те, що Кадиров знаходиться в комі в одній з московських лікарень. Йому нібито пересадили нирку, проте орган не прижився.

Деякі ЗМІ повідомляли про його смерть, проте в українській розвідці це спростовували, хоча і підтверджували, що Кадиров у важкому стані.

При цьому в Кремлі намагаються уникати коментарів щодо здоров'я Кадирова. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підкреслив, що це не компетенція адміністрації російського президента.

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