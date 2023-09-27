Великі проблеми зі здоров'ям у "піхотинця Путіна" розпочалися з ускладнень коронавірусу.

Хвороба опального лідера Чечні Рамзана Кадирова почалася у травні 2020 року. Тоді він загримів у московську клініку з коронавірусом. Вже під час лікування йому довелося робити гемодіаліз, оскільки хвороба "вдарила" по нирках. Після виписки у Кадирова з'явилася задишка та збереглися проблеми із нирками.

Як з'ясував проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела, тодішній міністр охорони здоров'я Чечні Ельхан Сулейманов, який виконував функції лікаря родини Кадирових, два роки з поперемінним успіхом боровся з цими постковидними наслідками, а у 2022 році почав робити Кадирову ін'єкції.

"Однак після цього стан Кадирова різко погіршився. Це було стрімко. Сам Сулейманов під час консультацій з колегами з Москви та Німеччини пов'язував події з індивідуальною непереносимістю препарату. Колеги не були в цьому впевнені і вважали, що погіршення стану здоров'я може бути не пов'язане з ін'єкціями. У свою чергу, в оточенні Кадирова група осіб активно просувала версію про отруєння. Відомо, що у цій неприємній ситуації за Сулейманова сина просила мати Рамзана Кадирова, яку Сулейманов "підняв на ноги" під час тяжкої хвороби", - розповіло джерело.

Відео дня

У жовтні 2022 року всім друзям Сулейманова прийшли по телефону або в соцмережах однакові повідомлення щось на кшталт: "Я їду з сім'єю до Баку, прошу не турбувати".

ВЧК-ОГПУ спілкувався із десятком друзів Сулейманова і ніхто з того часу його не бачив, не чув – на всі повідомлення він не відповідав. Після чуток про зникнення Сулейманова було зроблено спробу опублікувати в соцмережах архівні кадри з ним і видати їх за свіжі.

Друзі кинулися писати в соцмережах нібито Сулейманову, але швидко зрозуміли, що відповідає їм інша людина, яка видає себе за Ельхана. Пропагандисти "РИА Новости" опублікували "скрин" інтерв'ю з Сулеймановим, але так і не запустили його в ефір. Замість відеоінтерв'ю пізніше показали спеціально знятий ролик із Сулеймановим, де він, поглядаючи на всі боки, з якогось приміщення сказав, що з ним все гаразд. З друзями Сулейманов на зв'язок так і не вийшов, його місцезнаходження, як і раніше, невідоме.

Чутки про смерть Кадирова

Останнім часом в мережі активно обговорюються можливі проблеми Кадирова зі здоров'ям. Так, активно розганяється тема про те, що Кадиров знаходиться в комі в одній з московських лікарень. Йому нібито пересадили нирку, проте орган не прижився.

Деякі ЗМІ повідомляли про його смерть, проте в українській розвідці це спростовували, хоча і підтверджували, що Кадиров у важкому стані.

При цьому в Кремлі намагаються уникати коментарів щодо здоров'я Кадирова. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков підкреслив, що це не компетенція адміністрації російського президента.

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