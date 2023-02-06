Російські окупанти завезли на Запорізьку атомну електростанцію персонал з Калінінської АЕС.
Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом" у Telegram. "На тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію прибув персонал з Калінінської АЕС. Атомники з РФ, вважають окупанти, зможуть працювати на захопленій українській станції. Серед "заїжджих гастролерів" - інженери з управління реакторами, начальники змін, електрослюсарі й інші представники атомних спеціальностей", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загарбники обіцяють їм підготовку на "повномасштабному" тренажері. Але українські інструктори, які мають навчати на ньому, від роботи на ворога відмовилися, й окупанти заблокували їм доступ до робочих місць.
"Так чи інакше, підвищувати кваліфікацію російським "гастарбайтерам" тепер немає як. Проте вони вихваляються, що їм запропонували контракти на півроку та пропонують перевезти в Енергодар родини", - зазначили в прес-службі компанії.
Водночас зрадникам із ЗАЕС, котрі підписали контракт із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", значно зменшили зарплатню. Крім того, колаборантам анонсували ще й скасування трудового стажу та зароблених "за України" відпусток.
Ситуація на Запорізькій АЕС - що треба знати сьогодні
Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС - Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлена.
27 січня в Генштабі повідомили, що окупанти планують відновлювальні роботи на Запорізькій атомній електростанції з метою подачі живлення для транзиту електроенергії до Росії.
За даними "Енергоатома", через відмову частини українського персоналу Запорізької атомної електростанції співпрацювати з окупантами, а також брак власних кадрів росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.