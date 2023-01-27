Ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення.

В Енергодарі російські окупанти планують відновлювальні роботи на Запорізькій атомній електростанції з метою подачі живлення для транзиту електроенергії до Росії, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"Росія продовжує грабувати. За наявною інформацією, в Енергодарі з 2 лютого ворог створює на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до Росії", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Запорізькій АЕС - що відомо

4 березня 2022 року російські загарбники взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію. Також окупанти захопили місто-супутник АЕС Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється.

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У жовтні президент РФ Володимир Путін видав "указ" про перехід Запорізької АЕС під юрисдикцію країни-окупанта.

7 жовтня з'явилася інформація про те, що росіяни погрожують персоналу ЗАЕС мобілізацією у разі відмови співпрацювати з "Росатом".

З 28 листопада 2022 року російські окупанти не пускають на територію АЕС працівників станції, які відмовилися підписувати контракти з "Росатомом".

30 листопада 2022 року Росія призначила нового "директора" окупованої ЗАЕС.

1 грудня 2022 року заступник головного інженера ЗАЕС перейшов на бік Росії.

7 січня 2023 року Генштаб повідомив про те, що окупанти змусили 3 тисячі працівників ЗАЕС отримати паспорти РФ.

13 січня 2023 року стало відомо про те, що окупанти терміново шукають персонал для роботи на ЗАЕС.

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