Росіяни перетворили ЗАЕС на навчальний полігон: у ЗСУ показали, як зараз виглядає станція

Зокрема, ворог утримує на території Запорізької АЕС військову техніку.

Російські війська перетворили тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) на майданчик для військової техніки та навчальний полігон для пілотів БПЛА.

Українським військовим вдалося зафільмувати, як зараз виглядає територія захопленої станції за допомогою розвідувального дрона. Відео опублікував речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Це – відео Запорізької АЕС з БпЛА-розвідника. Відео дуже й дуже свіженьке. На ньому видно, як російська військова техніка стоїть прямо біля ядерних реакторів, що є порушенням норм Міжнародного гуманітарного права", – акцентував він.

Волошин зауважив, що Міжнародне гуманітарне право прямо забороняє використовувати АЕС, як військові обʼєкти. Але росіянам на це, вочевидь, байдуже.

"Знаючи, що ми не будемо завдавати вогневих ударів по атомній станції, росіяни ховають тут свою військову техніку. Вони використовують територію і обʼєкти ЗАЕС, як навчальний полігон для своїх операторів БпЛА", – продовжив речник Сил оборони півдня.

Ба більше, є дані про те, що ворог кілька разів здійснював звідти удари РСЗВ по Запоріжжю.

"Як думаєте, чи бачать це експерти МАГАТЕ, місія яких є на станції?" – поцікавився Волошин.

Ситуація довкола ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція перебуває під контролем ворога з початку березня 2022 року. Порушуючи всі принципи ядерної безпеки, ворог розмістив там військову техніку.

Статус ЗАЕС відіграє велику роль у мирних переговорах. Україна виступає проти спільного управління ЗАЕС, оскільки це означатиме контроль над електроcтанцією з боку Росії. Відомо, що Сполучені Штати також виявили інтерес до станції, розглядаючи ЗАЕС як можливість просувати американські економічні інтереси у мирній угоді.

