НА ЗАЕС відновили ключову лінію електропередач, - МАГАТЕ

Технічні фахівці успішно завершили важливі ремонтні роботи на лінії електропередачі поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні, повідомив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі, йдеться на сайті МАГАТЕ.

В повідомленні вказується, що ремонтні роботи проводилися за гарантій безпеки, наданих обома сторонами в рамках місцевого перемир'я, що було досягнуто за посередництва МАГАТЕ.

В повідомленні зазначається, що це вже третій випадок за останні місяці, коли завдяки тимчасовому перемир'ю, що було узгоджене та контролюється МАГАТЕ, вдалося відновити електропостачання. Підкреслюється, що воно є життєво важливим для ядерної безпеки, але було пошкоджене під час військового конфлікту.

Додається, що наприкінці жовтня тзавдяки такому "вікну тиші" вдалося покласти край десятій і найтривалішій за весь час конфлікту ситуації повної втрати зовнішнього електропостачання на ЗАЕС.

В МАГАТЕ поділилися, що цього разу тимчасове перемир'я дозволило відновити передачу електроенергії між електричними розподільними станціями ЗАЕС та сусідньою Запорізькою тепловою електростанцією через два тижні після її відключення, яке сталося, ймовірно, через військові дії.

Пояснюється, що це з'єднання є важливим, оскільки воно забезпечує ключовий маршрут для електроенергії, що постачається однією з двох доступних ліній електропередачі ЗАЕС напругою 330 кіловольт (кВ).

В заяві йдеться, що під наглядом групи МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, ремонтні роботи було розпочато у неділю вранці й було завершено в понеділок після обіду.

"Успішні ремонтні роботи, проведені цього тижня, а також у жовтні та листопаді, демонструють, що така організація, як МАГАТЕ, може співпрацювати з обома сторонами конфлікту для досягнення спільної мети: запобігання ядерній аварії, яка не в інтересах нікого", - заявив Гроссі.

Генеральний директор МАГАТЕ подякував Україні та Росії за співпрацю. Водночас, Гроссі заявив, що загальна ситуація на Запорізькій АЕС та інших ядерних об’єктах України залишається нестабільною.

"Я хотів би подякувати як Російській Федерації, так і Україні за конструктивну співпрацю з нами, яка дозволила досягти цього результату завдяки домовленості про чергове локальне припинення вогню. В результаті нам вдалося зробити важливий крок на підтримку ядерної безпеки та захищеності. Однак загальна ситуація на Запорізькій АЕС та інших ядерних об’єктах України залишається нестабільною, і наша робота ще далеко не завершена", - сказав він.

В МАГАТЕ пояснили, що атомні електростанції, як у випадку ЗАЕС, потребують зовнішнього електропостачання для охолодження реактора та відпрацьованого палива, а також для інших важливих функцій безпеки та охорони, навіть коли вони не виробляють електроенергію.

Зазначається, що до повномасштабного російського вторгнення в Україну, ЗАЕС, яка є найбільшою електростанцією в Європі, мала 10 ліній електропередач, тоді як зараз їх залишилося лише дві.

Доля ЗАЕС в рамках мирних переговорів

Раніше УНІАН повідомляв, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито Росія та США обговорюють можливість спільного управління ЗАЕС без участі України. Також Путін додав, що нібито США висловили зацікавленість у ЗАЕС, як в об'єкті для майнінгу криптовалюти. Очільник Кремля додав, що США запропонували Росії розглянути можливість постачання електроенергії з окупованої ЗАЕС для України.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що Київ не хоче бачити Кремль у складі спільного підприємства з використання ЗАЕС. За словами Зеленського, США пропонують по 33% дивідендів Україні, РФ та США. Америка, як пояснив президент України, виступає як головний менеджер цього спільного підприємства. Проте, за словами Зеленського, Київ пропонує, щоб 50% виробленої електроенергії давався Україні, а ще 50% – США. Вказується, що Америка сама визначатиме свій розподіл.

