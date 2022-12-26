На тимчасово окупованій частині Запорізької області російські загарбники посилили заходи з пошуку патріотично налаштованих українців.
У місті Токмак ворог посилив адміністративно-поліцейські заходи, про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Зокрема, російські військовослужбовці разом з місцевими колаборантами вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання.
Ситуація в Запорізькій області сьогодні - що треба знати
Вранці 25 грудня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворог на частині Запорізької області посилює режимно-адміністративні заходи. Зокрема, у Василівці супротивником запроваджено комендантську годину з 28 грудня до 4 січня.
За даними Генштабу, ворог також планує провести примусову евакуацію жителів Василівки та населених пунктів, які знаходяться поруч.
Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що загарбники зробили з окупованих земель резервацію і тримають там у заручниках українців.