У деяких громадян вороги перевіряють ноутбуки й телефони, попередив Генштаб ЗСУ.

На тимчасово окупованій частині Запорізької області російські загарбники посилили заходи з пошуку патріотично налаштованих українців.

У місті Токмак ворог посилив адміністративно-поліцейські заходи, про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зокрема, російські військовослужбовці разом з місцевими колаборантами вишукують патріотично налаштованих українських громадян, проводять перевірки особистих ноутбуків, телефонів та обшукують помешкання.

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Ситуація в Запорізькій області сьогодні - що треба знати

Вранці 25 грудня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворог на частині Запорізької області посилює режимно-адміністративні заходи. Зокрема, у Василівці супротивником запроваджено комендантську годину з 28 грудня до 4 січня.

За даними Генштабу, ворог також планує провести примусову евакуацію жителів Василівки та населених пунктів, які знаходяться поруч.

Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що загарбники зробили з окупованих земель резервацію і тримають там у заручниках українців.

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