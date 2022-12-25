У Василівці окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 04 січня 2023.

Окупанти посилюють режимно-адміністративні заходи у Запорізькій області.

"Російські окупанти продовжують посилювати режимно-адміністративні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. У Василівці окупанти ввели комендантську годину в період з 28 грудня цього року по 04 січня 2023", - йдеться у повідомленні Генштаба ЗСУ у Facebook.

При цьому зазначена, що працівникам екстрених служб видають спеціальні перепустки, а місцевим жителям заборонили залишати житло та переміщуватися по населеному пункту.

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Ситуація в Запорізькій області - що відомо

В кінці вересня росіяни обмежили пропуск громадян з окупованої частини Запорізької області через населений пункт Василівка. З 1 жовтня окупанти ввели обов’язкові перепустки для в’їзду та виїзду.

10 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що майже два тижні росіяни у Василівці тримають у заручниках українців на блокпості. З 29 вересня у черзі на виїзд очікували понад 4 тисячі людей.

13 жовтня стало відомо про новий шлях для евакуації українців - через Мелітополь, Бердянськ, Новоазовськ до Росії, а потім до Грузії або країн ЄС.

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