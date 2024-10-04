Зараз на Курщині йде маневрова війна, однак ЗСУ зберігають ініціативу на деяких напрямках. Про це розповів нардеп та секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
За його словами, обстановка на Курщині змінилася, порівнюючи з тим, як ЗСУ туди заходили.
"Зараз противник підтягнув доволі таки серйозні свої сили, у нього вже там понад 40 тис. особового складу. На початках там були малі сили армії РФ, тому ми могли просуватися, залишаючи противника у себе за спиною. Зараз ситуація складніша, бо російські війська, крім того, що утримують оборону, на деяких напрямках намагаються відвойовувати території. Йде маневрова війна, там навіть нема суцільних ліній оборони", - розповів він в етері Еспресо.
Нардеп стверджує, що і ЗСУ, і росіяни роблять спроби створити ситуацію, коли "хтось завдяки кращому маневру опиниться у виграшній ситуації".
Зокрема, таку ситуацію можна побачити у напрямку річки Сейм, де ворог пробує утримувати свої війська, укладає понтонні переправи, які українські війська розбивають. Він додав:
"Ми намагаємося російських вояк відрізати від наступу на Любимівку. Сказати, що у когось є на 100% перевага, не можна. У нас нема вже такої активності у наступі, яка була на початку. Але ініціативу на деяких напрямках ми ще зберігаємо".
Курська операція - останні новини
Як пише аналітик Forbes Девід Акс, у наступі в Курській області бере участь 21-ша механізована бригада, в арсеналі якої - найпередовіші та найкращі західні танки - Strv 122/Leopard 2A6 (ці два типи розрізняються в основному довжиною основних знарядь). І, згідно з роликами із соцмереж, один із цих танків під час бою біля села Веселе був підбитий безпілотником або підірвався на міні.