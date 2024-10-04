У напрямку річки Сейм ворог пробує утримувати свої війська, укладає понтонні переправи, які українські війська розбивают, зазначив нардеп.

Зараз на Курщині йде маневрова війна, однак ЗСУ зберігають ініціативу на деяких напрямках. Про це розповів нардеп та секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, обстановка на Курщині змінилася, порівнюючи з тим, як ЗСУ туди заходили.

"Зараз противник підтягнув доволі таки серйозні свої сили, у нього вже там понад 40 тис. особового складу. На початках там були малі сили армії РФ, тому ми могли просуватися, залишаючи противника у себе за спиною. Зараз ситуація складніша, бо російські війська, крім того, що утримують оборону, на деяких напрямках намагаються відвойовувати території. Йде маневрова війна, там навіть нема суцільних ліній оборони", - розповів він в етері Еспресо.

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Нардеп стверджує, що і ЗСУ, і росіяни роблять спроби створити ситуацію, коли "хтось завдяки кращому маневру опиниться у виграшній ситуації".

Зокрема, таку ситуацію можна побачити у напрямку річки Сейм, де ворог пробує утримувати свої війська, укладає понтонні переправи, які українські війська розбивають. Він додав:

"Ми намагаємося російських вояк відрізати від наступу на Любимівку. Сказати, що у когось є на 100% перевага, не можна. У нас нема вже такої активності у наступі, яка була на початку. Але ініціативу на деяких напрямках ми ще зберігаємо".

Курська операція - останні новини

Як пише аналітик Forbes Девід Акс, у наступі в Курській області бере участь 21-ша механізована бригада, в арсеналі якої - найпередовіші та найкращі західні танки - Strv 122/Leopard 2A6 (ці два типи розрізняються в основному довжиною основних знарядь). І, згідно з роликами із соцмереж, один із цих танків під час бою біля села Веселе був підбитий безпілотником або підірвався на міні.

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