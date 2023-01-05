Українська влада закликає населення Армянська не виходити з дому без потреби.

Росіяни розмістили підрозділи радіаційного, хімічного та біологічного захисту на території заводу "Кримський титан" в окупованому Армянську, що на півночі Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Відзначається, що на території об'єкта крім живої сили зосереджена також військова техніка окупантів. Причини появи військ радіохімзахисту на підприємстві поки не зрозумілі.

"Це може бути навчання чи вимоги командування окупаційних військ. Проте Центр національного спротиву закликає мешканців Армянську тимчасово утриматися від прогулянок на відкритому повітрі", – йдеться в повідомленні.

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Також у ЦНС нагадали, що розміщення військ на об'єктах хімічної промисловості порушує норми міжнародного гуманітарного права.

Ситуація в окупованому Криму

Останнім часом росіяни почали відтягувати в Крим ті підрозділи, які не потрібні в даний момент на лінії фронту. В Міноборони України пояснили це тим, що облаштовувати бази в прифронтовій зоні стало занадто небезпечно.

Крім того, українська розвідка фіксує активну діяльність ворога з підготовки оборонних рубежів у Криму. Також на півострів звозять додаткові підрозділи.

Експерти вважають, що вже до кінця літа Україна зможе повернути собі контроль над півостровом, який окупований вже майже 9 років.

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