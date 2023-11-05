За добу українська авіація 10 разів вдарила по скупченню російських військових та їхньої техніки.

Впродовж цієї доби українські військові завдали чергових успішних ударів по позиціях російських терористичних військ на фронті. Зокрема, за добу авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також силами та засобами української протиповітряної оборони цієї доби було знищено чотири розвідувальних безпілотники ворога.

Крім того, українські ракетні війська вдарили по трьох артилерійських системах та чотирьом районам скупчення російських військовослужбовців, їхнього озброєння та військової техніки.

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Водночас, ворог продовжує завдавати ударів по позиціях українських військ та мирних населених пунктах України. За добу росіяни завдали двох ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснили 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши керовану авіаційну ракету Х-59 та керовану ракету Х-31П.

Українській ППО вдалося збити ракету Х-59. Однак, руйнувань та пошкоджень зазнали інфраструктурний об’єкт, приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також через ворожі атаки поранено цивільних.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, російська армія з літаків тактичної авіації завдала ракетного удару по півдню України. Зокрема, на Одещині через ворожу атаку було пошкоджено адмінбудівлі інфраструктурного об’єкту цивільного судноплавства. Відомо про трьох постраждалих співробітників об’єкту. Крім того, через вибухову хвилю пошкоджені й навколишні будинки.

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