За словами Валерія Романенка, борт був випущений ще за радянських часів у Ташкенті.

Нині обговорюються два реєстраційних номери літака, який міг впасти під російським Бєлгородом, при цьому обидва вони належать до стандартної модифікації Іл-76МД. Про це в ефірі 24 каналу повідомив експерт з авіації Валерій Романенко.

За його словами, збите повітряне судно – звичайний Іл-76 без жодної спеціалізації, в однопалубному варіанті він може перевозити до 145 піхотинців, а у двопалубному - близько 225 осіб, або будь-які вантажі, адже це так званий рамповий військово-транспортний літак, який здатний транспортувати великовагові концентровані вантажі, такі як бойові машини піхоти та самохідні гармати.

"Борт випущений за радянських часів у Ташкенті. Жодних спеціальних переобладнань цих літаків не було. Чому я кажу "літаків"? Спочатку був один реєстраційний номер збитого літака, потім інший", – підкреслив експерт з авіації.

Збиття Іл-76 під Бєлгородом - останні новини

Немає жодних ознак того, що на борту збитого напередодні під Бєлгородом російського літака Іл-76 була велика кількість людей. Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

На його думку, росіяни не відмовились від ідеї використання теми військовополонених, родичів військовополонених проти української влади і будуть постійно запускати нові інформаційні кампанії проти нашої держави.

Водночас у ГУР Міноборони України заявили, що не мають достовірної інформації щодо того, хто знаходився на борту збитого Іл-76. При цьому у розвідці підтвердили, що на середу дійсно було заплановано обмін полоненими, проте він так і не відбувся.

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