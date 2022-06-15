Напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі у форматі "Рамштайн" радник керівника ОП закликав партнерів швидше відправляти озброєння до України.

На окремих ділянках російської артилерії у 10 разів більше за українську.

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Співвідношення російської та української артилерії на окремих ділянках – 10 до 1", - зазначив він.

За словами Подоляка, лінія фронту сягає понад 1000 км.

"Кожного дня отримую повідомлення від захисників: "Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?". Адресую це питання учасникам "Рамштайну". Брюссель, чекаємо на рішення", - наголосив радник очільника ОП.

Як відомо, у засіданні Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-3"), яке заплановане на сьогодні, 15 червня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, візьмуть участь міністри оборони близько 50 країн.

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