Окупанти перекинули в регіон резерви.

На Харківщині окупанти просунулися трохи вперед за рахунок резервів, які ворог перекинув в область. Вони захопили населений пункт за 15 кілометрів від Старого Салтова. Лінія фронту зрушилася, і тепер росіяни б'ють по Харкову зі ствольної артилерії.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Олексій Арестович під час вечірнього ефіру Марка Фейгіна.

"Значить, Харківський [напрямок]. Ми знаємо, що вони кинули резерви туди злобно і почали трошки віджимати [території] від півночі знову. І трошки рушили на сході хоробро", — повідомив Арестович.

Потім радник голови ОПУ розповів, що раніше з'явилася "панічна інформація" про взяття Старого Салтова. Однак це неправда: речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник говорив на брифінгу про тимчасову окупацію населеного пункту за 15 кілометрів від Старого Салтова.

Арестович також розповів, що через просування на півночі по Харкову почала завдавати ударів ствольна артилерія. До цього місто обстрілювали з РСЗВ з території Росії.

"Погана розрада для харків'ян, тому що по місту почала бити ствольна артилерія. Б'є вже безперервно днів п'ять-шість. І постійно несемо втрати. До цього їх віджали, вони били "Ураганами" і "Смерчами" здалеку — з російської території. Зараз знову ствольна пішла. Тобто на харківському напрямку у нас маленька "зрада", в тому сенсі, що вони [окупанти] радісно просуваються потихеньку", — додав Арестович.

За словами радника керівника ОПУ, ворог йде вперед повільно і бере населені пункти в сірій зоні, яку українські захисники особливо не утримували.

Нагадаємо, на Донбасі ЗСУ звільнили від окупантів три села і відсунули ділянку фронту на 15 кілометрів. Зараз в Донецькій і Луганській областях у рашистів спостерігаються проблеми з комплектуванням. А ось на Криворізькому напрямку ворог посилив своє угруповання, як і на Харківщині.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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