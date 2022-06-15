Зокрема, обговорюватиметься ситуація на місцях ведення бойових дій в Україні.

Засідання Контактної групи з питань оборони України, яке має відбутися 15 червня в Брюсселі, збере представників оборонних відомств близько 50 країн.

Про це заявила представниця США при НАТО посол Джуліанна Сміт. Вони забезпечують підтримку ЗСУ в умовах російського вторгнення.

"У середу США організовують засідання Контактної групи з питань оборони України, що збере разом представників близько 50 країн, які наразі забезпечують підтримку Україні", — зауважила Сміт.

Зокрема, за її словами, обговорюватиметься ситуація на місцях ведення бойових дій в Україні. Учасники обговорять, "яку додаткову військову допомогу вони можуть надати Україні у близькій та середній перспективах, а також у подальшому", щоби допомогти їй забезпечити перемогу в цій війні.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше важкої зброї від країн НАТО, аби протистояти вторгненню РФ, і саме це питання буде обговорюватися в форматі Контактної групи "Рамштайн" уже сьогодні, 15 червня.

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