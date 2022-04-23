Від того, який буде результат воєнної кампанії, залежить кінцевий варіант позиції сторін, який буде погоджуватися під час переговорів.

Зброя - це єдиний інструмент, який на сьогоднішній день може зупинити російську агресію, вже після того можна говорити про мирне врегулювання.

Про це в ефірі національного марафону заявив політичний аналітик ГО "Слово і діло" Валентин Гладких.

"Доки російське військово-політичне керівництво має надію, що вони можуть своєю воєнною кампанією поліпшити позиції, доти вони не зупиняться. Тут все залежить від воєнного компоненту. Тому (президент України Володимир) Зеленський абсолютно правий, коли він говорить про зброю. Зброя - це єдиний інструмент, який може зупинити на сьогоднішній день російську агресію, вже після того можна говорити про мирне врегулювання. Позиція української влади незмінна – будь-яка угода має базуватися на повазі до територіальної цілісності України, друге - гарантії безпеки. Текст цієї угоди пишуть наші ЗСУ. В залежності від того, який буде результат воєнної кампанії, воєнної складової, від цього залежить кінцевий варіант позиції сторін, який буде погоджуватися під час переговорів", - сказав він.

Також він прокоментував інформацію, що на окупованих територіях РФ збирається проводити референдуми.

"Ми розуміємо, ніяких референдумів бути не може, будуть намальовані якісь цифри, які мають легітимізувати, легалізувати, але в чиїх очах, в очах винятково Путіна. Ніхто ж не визнає цих результатів", - сказав він.

Аналітик зазначив, що далі може відбутися мобілізація громадян України під окупаційною владою, так само, як мешканців ОРДЛО.

Він зазначив, що за його інформацією, в ОРДЛО людей на вулиці майже немає.

"Їх виловлюють і женуть на убой, неозброєних, непідготовлених, і зрозуміло, невмотивованих, вони абсолютно не хочуть воювати проти України, їх ніхто не питає, женуть. Гірше буде, якщо це повториться в окремих районах Запорізької області, які опинилися під окупацією, в Харківські області, в Херсонській області. Це вже буде точка неповернення", - сказав Гладких.

Він підкреслив, що примусова мобілізація на окупованих територіях заборонена міжнародними конвенціями.

"Але ми розуміємо, коли росіян зупиняло міжнародне право. Боюся, що росіян це не зупинить, все буде вирішуватись на полях битв", - сказав аналітик.

Нагадаємо, експерт пояснив, чому окупанти підтягують свої ППО до Харківської області.

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