Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Збройні сили Білорусі посилили ведення розвідки на Волинському та Поліському напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь посилили ведення розвідки, відзначено розгортання додаткових засобів радіоелектронної розвідки у прикордонних районах Гомельської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зберігається загроза завдавання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах на території України.

Як писав УНІАН, напередодні речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що до 7-ми батальйонів білоруських військ продовжують посилювати ділянку кордону з Україною у Брестській та Гомельській областях.

Говорячи про Волинський та Поліський напрямки, він зауважив, що там обстановка суттєвих змін не зазнала.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил спеціальних операцій на кордоні з Україною.

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