Зберігається загроза нанесення ракетних і авіаційних ударів по Україні з території Білорусі.

До 7-ми батальйонів білоруських військ продовжують посилювати ділянку кордону з Україною у Брестській та Гомельській областях.

Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Говорячи про Волинський та Поліський напрямки, він зауважив, що там обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь чисельністю до 7-ми батальйонів продовжують посилювати ділянку білорусько-українського кордону у Брестській і в Гомельській областях. І також зберігається загроза нанесення з території Республіки Білорусь ракетних і авіаційних ударів по об'єктах нашої держави", - сказав речник.

Як відомо, російські війська з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого заходили в Україну в тому числі з Білорусі. У квітні ЗСУ витіснили російські війська з північних областей країни, окупанти відійшли на територію Білорусі, звідки були передислоковані на російську територію і потім знову на українську територію.

З території Білорусі РФ періодично запускає по українських об'єктах ракети.

За оцінкою українського військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, президент РФ Путін змушує Лукашенка вдарити в напрямку Луцьк – Львів.

Начальник Генштабу ЗС Білорусі Віктор Гулевич 10 травня оголосив про розгортання угруповання сил спеціальних операцій на кордоні з Україною.

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