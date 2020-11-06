Відеозустріч запланована на 13 листопада.

Наступного тижня, 13 листопада, відбудеться відеоконференція радників лідерів країн "нормандського формату".

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський заявив під час робочої поїздки на Луганщину.

"13 листопада відбудеться відеозустріч радників "нормандської четвірки", на якій будуть проговорюватися всі кроки на майбутнє. А майбутнє у нас тільки одне - відновлення територіальної цілісності України, припинення повністю вогню...", - зазначив він.

Зеленський нагадав, що режим тиші на Донбасі зберігається вже 103 дні, однак окупанти продовжують поодинокі обстріли, внаслідок яких загинули троє українських військовослужбовців.

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Глава держави висловив співчуття родинам загиблих.

"Ми дуже хочемо закінчити війну і відновити суверенітет України... Обов'язково це зробимо... Я би хотів, щоб це відбулося якомога швидше, тому що ми не хочемо і не можемо втрачати наших людей - наших українців", - підкреслив президент.

Він також подякував послам дружніх країн, які підтримували Україну.

Зустріч у нормандському форматі: що відомо

26 серпня Єрмак повідомив, що зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки", що планувалася на 28 серпня, перенесено на перші числа вересня.

Очікувалося, що від України в зустрічі візьме участь Єрмак, від Німеччини – помічник канцлера з питань зовнішньої політики Ян Хеккер, від Франції – радник президента Еммануель Бон, від РФ – заступник голови адміністрації президента Дмитро Козак.

9 вересня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков підтвердив участь Козака в зустрічі помічників глав держав "нормандського формату" 11 вересня в Берліні.

11 вересня зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" відбулася. На ній Україну представляв Андрій Єрмак та віце-прем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Автор: Антоніна Доломанжи