Зеленський наголосив, що російсько-українська війна матиме глобальні наслідки в багатьох царинах.

Президент Володимир Зеленський вважає, що немає ознак швидкого завершення російсько-української війни.

Президент виступив перед фахівцями Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House, передає "Українська правда".

"Сьогодні 72-та доба повномасштабної війни, і ми не бачимо кінця війни поки. Ми не відчуваємо і не бачимо жодного бажання від російської сторони, щоби завершити її. І ми не бачимо задовільних вирішень щодо викликів, які спровокувала Росія цією війною. З 24 лютого не було жодного дня, щоб ми не вели переговори щодо надання нам зброї, посилення санкцій проти Росії тощо. І не було жодного дня, коли ми б не вели перемовини щодо безпечного виходу і "зеленого коридору" для людей, які перебувають в облозі в Маріуполі", - заявив він.

Зеленський пояснив, що Україна прагне досягти перемоги у війні якомога швидше, відновити свою територіальну цілісність та розпочати відбудову зруйнованого майна, зокрема за кошти, конфісковані в Росії.

Зеленський наголосив, що російсько-українська війна матиме глобальні наслідки в багатьох царинах. Передовсім, ідеться про виклики для продовольчої безпеки сотень мільйонів людей, зокрема на Близькому Сході. Адже, за словами Зеленського, порушені традиційні ланцюжки постачання ключових продуктів харчування в регіоні.

Президент додав, що світові лідери починають усвідомлювати глобальні наслідки цієї війни, хоча в перші дні вони мали песимістичні очікування щодо здатності України чинити відсіч російській агресії.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Росія не досягла в Україні поставлених цілей, проте демонструє готовність і надалі руйнувати сусідню країну, тож сподіватися на швидке завершення війни не варто.

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