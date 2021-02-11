Глава держави ознайомився з оперативною ситуацією та поспілкувався з військовослужбовцями.

Під час робочої поїздки у Донецьку область президент України Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Читайте такожНа фоні протестів в РФ та санкцій РНБО: Зеленський доручив перевірити боєготовність бійців в районі ООСЯк повідомляє прес-служба Офісу президента, глава держави ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення та поспілкувався з військовослужбовцями.

«Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців і дівчат на передовій», – зазначив Зеленський.

Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти на передовій подарували главі держави пам'ятний значок – коїн на знак того, що «вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом».

По тому Зеленський вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки.

Візит Зеленського на Донбас

Зранку 11 лютого президент України Зеленський прибув з робочою поїздкою в Донецьку область.

Серед іншого, президент планував ознайомитись із ситуацією на передовій та поспілкуватися з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення ООС.

Разом з президентом на Донбас вирушили посли країн «Великої сімки».

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Автор: Тамара Отовська