Під час поїздки Зеленський ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями.

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області.

Читайте такожЗеленський зізнався Меркель про відсутність прогресу у врегулюванні конфлікту на ДонбасіПро це йдеться в повідомленні на сайті глави держави.

Зазначається, що під час поїздки Зеленський ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Разом з президентом на Донбас вирушили посли країн «Великої сімки» (G7).

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Автор: Ірина Погоріла