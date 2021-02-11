Зеленський поїхав на Донбас \ фото REUTERS
Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Донецької області.
Читайте такожЗеленський зізнався Меркель про відсутність прогресу у врегулюванні конфлікту на ДонбасіПро це йдеться в повідомленні на сайті глави держави.
Зазначається, що під час поїздки Зеленський ознайомиться із ситуацією на передовій і поспілкується з військовослужбовцями, які несуть службу в зоні проведення Операції об’єднаних сил.
Разом з президентом на Донбас вирушили посли країн «Великої сімки» (G7).
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