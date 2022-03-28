Він також продовжить звертатися до парламентів інших країн.

Президент України Володимир Зеленський зауважує, що на тижні проводитиметься робота заради нових санкцій проти Росії.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram-каналі президента.

"Будемо працювати на тижні і заради нових санкцій проти Російської Федерації, проти їхньої агресії, які потрібні доти, доки російські війська залишаються на території України", - зазначив він.

Президент зауважив, що продовжить звертатися до парламентів інших країн. "Тиждень планується дуже насичений з дипломатичної точки зору. Тож нікому не вдасться сховати український інтерес десь у політичних кабінетах або в бюрократичних лазівках", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що наша країна нікому не дасть забути про українські міста, - про Маріуполь та інші українські міста, - які російські військовослужбовці просто знищують.

"Все більше людей у світі - на боці України, на боці добра у цій битві зі злом. І якщо політики десь не вміють йти за людьми, - ми їх навчимо. Це основа демократії і нашого національного характеру", - зауважив глава держави.

Зеленський також повідомив, що сьогодні підтримав глобальний марафон заради миру в Україні. "Не тільки, до речі, телевізійний. Ще й у десятках міст по всьому світу люди зібралися на підтримку нашої держави - приємно. На підтримку свободи. Вражаюча кількість людей на площах Європи та інших континентах. І це надзвичайно важливо. Бо коли люди на площі, політики вже не зроблять вигляд, що нібито не чують. Не чують нас з вами, не чують Україну", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський упевнений, що домовленості про припинення війни мають бути із президентом РФ Володимиром Путіним, але він затягує цей процес: "Ми маємо домовитися з президентом РФ. А щоб домовитися, йому треба своїми ногами виходити звідти, де він там є, і прийти на зустріч до мене у будь-яку точку світу, окрім України, РФ та РБ".

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