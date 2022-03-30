Він підкреслив, що жодна інша держава з часів Другої світової війни і агресії нацистів на морі не створювала такої загрози вільному мореплавству, яку вже створила Росія.

Президент України Володимир Зеленський наголошує на небезпеці для будь-яких суден і портів будь-якої країни в Чорноморському регіоні через російські дрейфуючі міни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму зверненні до норвезького парламенту.

Президент зазначив, що блокада українських портів була реалізована Росією "не просто силами флоту - вони замінували море".

"І тепер міни, встановлені російськими силами, дрейфують морем. І це небезпека. Для будь-кого, для будь-яких суден і портів будь-якої країни в Чорноморському регіоні. Одну з цих мін нещодавно вдалося вчасно знешкодити у Босфорі. Іншу - поблизу кордону Болгарії, ще одну - біля узбережжя Румунії", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що не хочеться уявляти, що буде, якщо частину цих мін не вдасться вчасно знешкодити, і хто тоді постраждає.

"Можливо, пороми... або пасажирській лайнери, або торговельні судна. А можливо і танкери, підрив яких може призвести не тільки до людських жертв, але і до масштабної екологічної катастрофи. І тоді Росія знову скаже, як завжди, що це нібито не вона. Як говорила неодноразово, коли вбивала в Європі критиків російської влади, або навіть коли збила малайзійський "Боїнг" у небі над Донбасом", - сказав Зеленський.

Президент також зауважив, що жодна інша держава з часів Другої світової війни і агресії нацистів на морі не створювала такої загрози вільному мореплавству, яку вже створила Росія.

Нагадаємо, міни у Чорному морі, які виявила Туреччина, були захоплені РФ у Криму у 2014 році. 26 березня Туреччина перекривала рух суден протокою Босфор через міну, ймовірно, одну з тих, якими Росія замінувала Чорне море. Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.

Згодом морську міну знайшли біля узбережжя Румунії.

Раніше Росія замінувала ділянки Чорного моря поблизу України та поширила через держагенції інформацію про те, що ці міни можуть дістатися Босфору. Російські джерела повідомляли про розміщення 420 мін.

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