Розкидаючи небезпечні морські вибухівки, РФ намагається нав'язати міжнародній спільноті дезінформацію, що цим займається Україна.

Військово-морські сили Російської Федерації, замінувавши Чорне море, намагаються дискредитувати Україну перед міжнародними партнерами. Окупанти використовують морські міни як неконтрольовані дрейфуючі боєприпаси, які були захоплені разом з окупацією українського півострова Крим у 2014 році.

Як пояснили в Міністерстві закордонних справ, це серйозне звинувачення, адже неконтрольовані міни можуть завдати трагічної шкоди життю та здоров'ю екіпажів цивільних кораблів.

"Отже, Росія, використовуючи морські міни із захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами. Такими діями держава-агресор прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі, що суперечить принципам та нормам міжнародного морського та гуманітарного права та ухилитися від відповідальності за військові злочини та морський розбій", – вказано в повідомленні.

У МЗС твердо окреслили, що будь-які наслідки від зазначених мін лежать цілком на Кремлі та його збройних силах. Зі свого боку, Україна закликає міжнародні інстанції відреагувати на протиправну поведінку РФ і притягнути її до кримінальної відповідальності.

"Про використання Росією дрейфуючих мін у Чорному морі Україна, дотримуючись своїх міжнародних зобов'язань, повідомила Міжнародну морську організацію, а також міжнародних партнерів каналами міжнародної автоматизованої системи безпеки навігації на море (NAVTEX)", – уклали у прес-службі зовнішньополітичного відомства.

Цю інформацію також підтвердили в Одеській ОВА.

"Міни, одну з яких вже знищили турки у Босфорі, а також румуни поблизу своїх берегів, є російськими. Це підтверджує відповідне маркування. Ці міни були захоплені у 2014 році у Севастополі, тому росіяни цим й користуються. Порозкидали й пробують звинувачувати Україну", - повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Міни в Чорному морі

Нагадаємо, 26 березня Туреччина перекривала рух суден протокою Босфор через міну, ймовірно, одну з тих, якими Росія замінувала Чорне море. Сапери знешкодили її, після чого навігацію протокою відновили.

Згодом морську міну знайшли біля узбережжя Румунії.

Раніше Росія замінувала ділянки Чорного моря поблизу України та поширила через держагенції інформацію про те, що ці міни можуть дістатися Босфору. Російські джерела повідомляли про розміщення 420 мін.

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