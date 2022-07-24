Глава держави заявляє, що Росія щодня створює аргументи, аби Україна отримувала сучасні ефективні системи протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що настане день, і здійснення російським окупантом ракетних ударів по Україні втратить сенс.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, яке опубліковане у соціальній мережі Facebook.

"Загалом ми досягли за ці майже 5 місяців настільки масштабної та дипломатичної підтримки для України, що Росія не зможе цьому нічого протиставити. Настане день, коли і ракети втратять для окупантів сенс. Зараз вдається збивати частину ракет. Мета - збивати кожну. І ми будемо робити все необхідне, щоб все ж таки отримати сучасні ефективні системи протиповітряної оборони, - це наша мета", - наголосив Зеленський.

"Держава-терорист щоденно поставляє нові аргументи для цього", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня російські війська завдали удару по Одеському порту крилатими ракетами типу "Калібр". Внаслідок удару є постраждалі.

Зеленський наголосив, що російські ракетні удари по порту Одеси знищили можливість для заяв, що потрібні якісь домовленості з Російською Федерацією.

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