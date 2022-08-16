Президент Володимир Зеленський закликає українців на окупованих територіях не наближатися до складів боєприпасів та штабів росіян.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.
"Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби", - наголосив Зеленський.
Президент заявив, що "причини вибухів на окупованій території можуть бути різні, дуже різні, зокрема, цитую визначення самих окупантів, "головотяпство".
"Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них", - заявив Зеленський.
Сьогоднішні вибухи в Криму: що відомо
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, у військовій частині, що у селищі Азовське Джанкойського району Криму, на складі боєприпасів сталася детонація боєприпасів.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував, що окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів і евакуювали цивільне населення.
У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "займання". А пізніше російська сторона заявила про диверсію.
9 серпня в Криму, в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків.