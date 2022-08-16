Президент заявив, що знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя українців.

Президент Володимир Зеленський закликає українців на окупованих територіях не наближатися до складів боєприпасів та штабів росіян.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців.

"Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби", - наголосив Зеленський.

Президент заявив, що "причини вибухів на окупованій території можуть бути різні, дуже різні, зокрема, цитую визначення самих окупантів, "головотяпство".

"Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них", - заявив Зеленський.

Сьогоднішні вибухи в Криму: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 серпня, у військовій частині, що у селищі Азовське Джанкойського району Криму, на складі боєприпасів сталася детонація боєприпасів.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров поінформував, що окупанти оточили зону в радіусі 5 кілометрів від епіцентру вибухів і евакуювали цивільне населення.

У РФ заявили, що у військовій частині на майданчику зберігання боєприпасів сталося "займання". А пізніше російська сторона заявила про диверсію.

9 серпня в Криму, в районі населеного пункту Новофедорівка, пролунала серія вибухів і сталася пожежа на території аеродрому "Саки". Внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків.

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