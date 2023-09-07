Тепер начальник ГУР - генерал-лейтенант.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилу Буданову звання генерал-лейтенанта.

Про це йдеться в указі №564/ №564/2023, який опубліковано на сайті глави держави.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Кирилу Буданову - начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", - зазначено в указі.

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Буданов привітав зі святом воєнних розвідників

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 вересня, начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов привітав з професійним святом воєнних розвідників.

Він зазначив, що широкомасштабна загарбницька війна й динамічні геополітичні зміни в безпековому середовищі внесли значні корективи в роботу розвідки. Нині весь світ спостерігає за досягненнями української розвідки та довіряє наданій інформації.

За словами Буданова, успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників і полонених зробили безцінним внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність України та свободу мільйонів її громадян.

Буданов пообіцяв помсту "рашистській нечисті" за наших бійців, за вбитих і покалічених дітей, за сиріт і батьків, за українські міста і села.

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