Президент підкреслив, що потрібен час і дуже багато надзвичайних зусиль українців, щоб переломити перевагу окупантів у кількості техніки та озброєння.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що постачання Україні важкого озброєння є найкращою інвестицією у збереження стабільності у світі.

Про це президент заявив у відеозверненні.

"Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна, фактично туди для наступу кинута уся потуга російської армії, яка у них ще залишилася. Лиман, Попасна, Сєвєродонецьк, Слов'янськ - окупанти хочуть зруйнувати там все", - зазначив він.

Як зауважив Зеленський, перехоплені розмови окупантів свідчать, що вони усвідомлюють безсенсовність цієї війни для Росії та те, що стратегічно у їхньої армії немає шансів.

"Але потрібен час і ще дуже багато надзвичайних зусиль нашого народу, щоб переломити їхню перевагу у кількості техніки та озброєння", - наголосив глава держави.

Він подякував партнерам України за допомогу, однак наголосив, що чим довше триває ця війна, тим більшою буде ціна захисту свободи не тільки для України, а й для усього вільного світу.

"Тому постачання Україні важкого озброєння, реактивних систем залпового вогню, танків, протикорабельної та іншої зброї - це найкраща інвестиція у збереження стабільності у світі та у недопущення багатьох криз, які Росія ще планує чи вже спровокувала", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня на авіабазі Збройних сил США у Європі "Рамштайн" відбулася друга зустріч керівників оборонних відомств декількох десятків країн.

За результатами зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що країни планують надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки і боєприпаси.

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