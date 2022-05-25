Це позбавить Росію можливості платити за державними облігаціями.

Мінфін США остаточно прийняв рішення, що не стане продовжувати ліцензію GL-9c, що дозволяє Російській Федерації обслуговувати зовнішній борг після 25 травня.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

Термін дії ліцензії закінчиться в середу, 25 травня, о 07:01 за київським часом.

Це повністю позбавить Росію можливості платити за державними облігаціями і зробить дефолт практично неминучим.

Нагадаємо, що в квітні Мінфін Росії перевів кошти для виплати купонного доходу і погашення єврооблігацій у рублях, бо іноземний банк не дозволив проводити виплату в доларах.

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