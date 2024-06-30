За словами президента, для Заходу - позбавити Путіна можливості повністю окупувати Україну і поставити агресора на місце - це вже перемога.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що для президента США Джо Байдена, як і для Європи, і багатьох країн важливою є перемога України у війні з Росією. Але при цьому, заявив він в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer, Захід і Україна по-різному можуть сприймати слово "перемога".

"Я думаю, що для Сполучених Штатів це важливо, і для Європи, і для багатьох країн. Але у нас можуть бути різні уявлення про слово "перемога". Захід хотів позбавити Путіна можливості повністю окупувати Україну і поставити агресора на місце. Думаю, для них це вже перемога", - сказав Зеленський.

Водночас, зазначив президент, для українців цього недостатньо.

Відео дня

"Для нас - для людей на передовій, які втратили своїх братів по зброї, для мирних жителів, які втратили своїх родичів, для тих, хто втік за кордон, але в кого чоловіки на передовій, - для нас перемога - це момент задоволення", - заявив він.

"Ми вдячні, що Захід не дозволив Росії окупувати нас [повністю], але нам потрібна справедливість", - додав президент.

З практичного погляду одна зі складових "справжньої перемоги" полягає в тому, щоб "не допустити повного знищення всього українського" Росією, заявляє президент, оскільки справжня мета вторгнення Путіна в Україну - відновити історичну Російську імперію.

Друга частина "справжньої перемоги", уточнив Зеленський, - це безпека для сьогоднішнього і майбутніх поколінь українців і неможливість повторення агресії.

"Ми повинні бути в Європейському союзі для економічної безпеки. І ми маємо бути в НАТО для фізичної безпеки. Якщо у нас не буде цих двох складових, для нас існує величезний ризик, що ворог повернеться", - сказав він.

Водночас Зеленський побоюється, що Захід - особливо Сполучені Штати - все ще не наважується домагатися реальної перемоги.

"Усі, як і раніше, бояться, що Росія може розколотися на частини, усі бояться, що буде з Росією без Путіна, чи залишиться вона такою, яка є, чи стане ще гіршою", - зазначив він.

У результаті, за його словами, Путін може вільно дотримуватися своєї стратегії, спрямованої на те, щоб взяти якомога більше.

"Будь-який крок уперед на нашій території, будь-яка окупація, будь-яке село, навіть повністю зруйноване, - це позитивно для них, тому що їм важливо виторгувати якомога більше", - наголосив Зеленський.

Війна в Україні - думки

Раніше Зеленський наголосив, що наша країна вирішуватиме, коли почнуться переговори з країною-агресором - з Російською Федерацією. Він підкреслив, що Україні дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу: "Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо".

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс фог Расмуссен спрогнозував, що війна в Україні триватиме ще довго, водночас заявив, що наступний рік буде вирішальним, і якщо Захід надасть українцям необхідну допомогу, вони матимуть усі шанси відкинути ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: