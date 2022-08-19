Глава держави переконаний, що, чим швидше Європа підготує свої енергетичні системи для існування без будь-якої залежності від енергоносіїв із Росії, то швидше зможе спокійно переживати будь-які зими.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Росія використовує обидва "Північні потоки" для постачання виключно проблем у Європу.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

"Звичайно, варто сьогодні звернути увагу і на інший аспект російського шантажу в галузі енергетики. Знову обмежується постачання газу в Німеччину через перший "Північний потік", і знову звучать абсурдні заяви про те, що нібито можна щось компенсувати через "Північний потік – 2". Ці "потоки" потрібні Росії виключно для того, щоб постачати у Європу проблеми, а не допомагати комусь там із газом. Зараз це абсолютно очевидно", - наголосив Зеленський.

"Що довше держава-терорист залишатиметься на європейському та світовому енергетичному ринку, то довше не буде на ньому стабільності. І що швидше всі у Європі підготують свої енергетичні системи для існування взагалі без будь-якого постачання енергоносіїв із Росії, то швидше зможуть спокійно переживати будь-які зими", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський закликає країни-члени Європейського Союзу починати готувати восьмий пакет санкцій проти Російської Федерації і подумати над газовим ембарго.

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