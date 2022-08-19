Сьогодні президент РФ Володимир Путін повідомив президенту Франції Еммануелю Макрону про свою згоду на розміщення цієї місії за умов, погоджених Україною та ООН.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що відправлення місії експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію може відновити повну безпеку в Енергодарі і на самій станції.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні, опублікованому у соціальній мережі Facebook.

"Українські дипломати, наші партнери, представники ООН і МАГАТЕ опрацьовують конкретні деталі місії, яка має бути відправлена на Запорізьку атомну станцію. З цієї місії може початися відновлення повної безпеки на ЗАЕС і в Енергодарі. І я вдячний усім, хто приєднався до цієї роботи і ініціативи", - наголосив Зеленський.

"Якщо російський шантаж радіацією продовжиться, то це літо може увійти в історію різних європейських країн як одне з найбільш трагічних за весь час. Бо жодною інструкцією на жодній атомній станції світу не передбачений порядок дій на той випадок, якщо якась держава-терорист перетворює АЕС на мішень", - додав президент.

Як повідомляє Посольство Франції в Україні, сьогодні президент цієї країни Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. У ході цієї розмови Путін повідомим Макрону, що згоден на відправлення місії експертів МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

"Президент Французької Республіки вкотре підкреслив стурбованість ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки, та підтримав якнайшвидше направлення на місце місії експертів МАГАТЕ за умов, погоджених Україною та ООН. Президент Російської Федерації повідомив президенту Франції про свою згоду на розміщення цієї місії та на згадані умови", - йдеться у повідомленні.

Макрон і Путін знову поговорять один з одним на цю тему найближчими днями після обговорень між технічними групами.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня стало відомо, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію для відвідування Запорізької атомної електростанції.

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