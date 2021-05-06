У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ з десятків тисяч військових, які розмістила на кордонах та тимчасово окупованих територіях України, відвела лише 3,5 тис. з тимчасово окупованого Криму, тому воєнна загроза з боку Росії зберігається.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном прес-конференції в Києві. (Трансляція і переклад промов на брифінгу забезпечувалися Офісом президента України у Facebook).

Читайте такожМіністри оборони Євросоюзу розглянуть ситуацію з РФ на кордоні України«Щодо кількості російського військового контингенту – те, що ми бачимо, було збільшення як контингенту, так і техніки на тимчасово окупованому півострові Крим і на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей», - сказав він.

Також, за словами президента, вздовж кордону між Росією та Україною було збільшено кількість військової техніки.

«З цього всього з цих десятків тисяч людей та техніки ми бачимо на сьогодні, що тільки 3,5 тисячі військових, які почали відведення і пішли з території тимчасово окупованого Криму. Більше ніде поки що ми зменшення (контингенту) не бачимо. Ми вважаємо, що це зменшення повільне, тому ймовірна загроза може бути. Ніхто не хоче цих сюрпризів», - наголосив він.

Стягнення російських військ: що відомо

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

США та багато інших західних країн, Європейський Союз, НАТО висловили України свою підтримку у зв’язку з цими діями РФ.

Крім того, Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня. У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити «раптову перевірку» російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки «всіх поставлених цілей досягнуто».

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Автор: Костянтин Гончаров